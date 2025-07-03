Дело директора "Pin-Up" направлено в суд

$41.810.01
49.130.28
ukenru
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
14:02 • 17894 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
13:42 • 28447 просмотра
Зеленский о подписанном документе с США: рассчитываем на сбитие «шахедов» в большом количестве
Эксклюзив
12:41 • 31017 просмотра
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 52381 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 85543 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 54259 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 53159 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 39650 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 29218 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
2 июля, 18:14 • 50115 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
1.6м/с
47%
751мм
Популярные новости
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 53150 просмотра
В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план3 июля, 09:55 • 90642 просмотра
Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT3 июля, 10:48 • 43963 просмотра
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности10:55 • 69066 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)12:24 • 61677 просмотра
публикации
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"14:09 • 21048 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки13:33 • 26624 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество13:08 • 27340 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения12:45 • 37913 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)12:24 • 62873 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майкл Маккол
Олег Кипер
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Полтава
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 53984 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 57294 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 64434 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 70731 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 124808 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Старлинк
Шахед-136

Дело директора "Pin-Up" направлено в суд

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Обвинительный акт в отношении директора предприятия, обеспечивавшего работу ресурса под брендом "Pin-Up", направлен в суд. Ему инкриминируют осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, участие в преступной организации и уклонение от уплаты налогов.

Дело директора "Pin-Up" направлено в суд

Обвинительный акт в отношении директора предприятия, обеспечивавшего работу ресурса под брендом "Pin-Up", направлен в суд, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, директору предприятия инкриминируют осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, участие в преступной организации, умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализацию имущества, полученного преступным путем, служебный подлог (ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 УК, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Российское казино PIN-UP лишили лицензии на деятельность в Украине03.06.25, 20:01 • 2920 просмотров

В рамках уголовного производства установлена деятельность сети нелегальных игорных сайтов, которые работали без предусмотренных законом разрешений. В ходе расследования проведены десятки обысков, изъято серверное оборудование, арестованы счета и активы компании.

Сейчас по ходатайству прокуроров уже арестовано более 2,6 млрд грн активов, которые будут взысканы в бюджет и направлены на оборонные нужды.

По делу сообщено о подозрении нескольким руководителям и должностным лицам.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В декабре 2024 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бенефициаров и топ-менеджеров казино Pin-Up. Их подозревают в пособничестве РФ.

Бенефициары и топ-менеджеры Pin-Up получили подозрения в пособничестве РФ из-за отмывания средств. ГБР выявило связи казино с Россией и передало арестованные 2 млрд 600 млн грн Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Директор онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег, задержан в феврале 2025 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9