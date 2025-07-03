Дело директора "Pin-Up" направлено в суд

Обвинительный акт в отношении директора предприятия, обеспечивавшего работу ресурса под брендом "Pin-Up", направлен в суд, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, директору предприятия инкриминируют осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, участие в преступной организации, умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализацию имущества, полученного преступным путем, служебный подлог (ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 УК, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Российское казино PIN-UP лишили лицензии на деятельность в Украине

В рамках уголовного производства установлена деятельность сети нелегальных игорных сайтов, которые работали без предусмотренных законом разрешений. В ходе расследования проведены десятки обысков, изъято серверное оборудование, арестованы счета и активы компании.

Сейчас по ходатайству прокуроров уже арестовано более 2,6 млрд грн активов, которые будут взысканы в бюджет и направлены на оборонные нужды.

По делу сообщено о подозрении нескольким руководителям и должностным лицам.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В декабре 2024 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бенефициаров и топ-менеджеров казино Pin-Up. Их подозревают в пособничестве РФ.

Бенефициары и топ-менеджеры Pin-Up получили подозрения в пособничестве РФ из-за отмывания средств. ГБР выявило связи казино с Россией и передало арестованные 2 млрд 600 млн грн Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Директор онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег, задержан в феврале 2025 года.