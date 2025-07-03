Справу щодо директора "Pin-Up" направили до суду

Обвинувальний акт щодо директора підприємства, що забезпечувало роботу ресурсу під брендом "Pin-Up", направили до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, директору підприємства інкримінують провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, участь у злочинній організації, умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, службове підроблення (ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

Російське казино PIN-UP позбавили ліцензії на діяльність в Україні

У рамках кримінального провадження встановлено діяльність мережі нелегальних гральних сайтів, які працювали без передбачених законом дозволів. У ході розслідування проведено десятки обшуків, вилучено серверне обладнання, арештовано рахунки та активи компанії.

Наразі за клопотанням прокурорів уже арештовано понад 2,6 млрд грн активів, які будуть стягнуті до бюджету та спрямовані на оборонні потреби.

У справі повідомлено про підозру кільком керівникам і службовим особам.

Максимальна санкція статті передбачає до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У грудні 2024 року суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для бенефіціарів та топменеджерів казино Pin-Up. Їх підозрюють у пособництві рф.

Бенефіціари та топменеджери Pin-Up отримали підозри у пособництві рф через відмивання коштів. ДБР виявило зв'язки казино з росією та передало арештовані 2 млрд. 600 млн грн Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, затримано у лютому 2025 року.