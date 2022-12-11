Делегация США посетит Китай, Японию и Южную Корею

Детали

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк и старший директор Совета национальной безопасности из Китая и Тайваня Лаура Розенбергер посетят Китай, Южную Корею и Японию 11 —14 декабря, говорится в сообщении Госдепартамента.

Заявление Госдепартамента последовало за комментариями высокопоставленного чиновника Белого дома о том, что Китай выражает намерение стабилизировать отношения с Соединенными Штатами в краткосрочной перспективе, поскольку сталкивается с внутренними экономическими проблемами и сопротивлением своей политики в Азии.

Недовольство населения чрезмерно суровыми карантинными мерами против очередной волны COVID-19 вылилось в Китае в ноябре в массовые протесты, что стало величайшим проявлением общественного недовольства из того времени, как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году. Карантин также способствовал замедлению экономики.

Напомним

В Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине кассетных боеприпасов.