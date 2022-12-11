Делегація США відвідає Китай, Японію та Південну Корею
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Високопоставлена делегація США відвідає Китай у рамках підготовки візиту держсекретаря Ентоні Блінкена на початку 2023 року.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
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Помічник держсекретаря у справах Східної Азії та тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк та старший директор Ради національної безпеки з Китаю та Тайваню Лаура Розенбергер відвідають Китай, Південну Корею та Японію 11 — 14 грудня, йдеться у повідомленні Держдепартаменту.
Заява Держдепартаменту послідувала за коментарями високопосадовця Білого дому про те, що Китай висловлює намір стабілізувати відносини зі Сполученими Штатами у короткостроковій перспективі, оскільки стикається з внутрішніми економічними проблемами та опором своєї політики в Азії.
Невдоволення населення надмірно суворими карантинними заходами проти чергової хвилі COVID-19 вилилися в Китаї в листопаді в масові протести, що стало найбільшим виявом суспільного невдоволення з того часу, як Сі Цзіньпін прийшов до влади у 2012 році. Карантин також сприяв уповільненню економіки.
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