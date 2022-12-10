У Білому домі прокоментували можливість передачі Україні касетних боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відмовився підтвердити будь-який конкретний запит із Києва щодо касетних боєприпасів. Він зазначив, що є побоювання щодо використання таких боєприпасів, передає УНН з посиланням на Politico.
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«Згідно з нашою власною політикою, у нас є побоювання щодо використання таких боєприпасів», — заявив Кірбі, відмовившись підтвердити будь-який конкретний запит із Києва.
Politico з посиланням на власні джерела, повідомляє, що Білий дім не розглядає питання активно. «Це не «ні», це не те, що рухається прямо зараз», - сказала людина, знайома із ситуацією.
Доповнення
CNN повідомляв з посиланням на власні джерела серед українських та американських посадових осіб, що Україна нібито попросила США надати касетні боєприпаси.
З початку повномасштабного вторгнення росіяни використовують їх у атаках на цивільну інфраструктуру.
Ні США, ні Україна не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє їх використання та виробництво через потенційний ризик для мирних жителів. Але США почали поступово відмовлятися від касетних боєприпасів у 2016 році, оскільки вони містять сотні вибухових речовин, які часто залишаються такими, що не розірвалися.