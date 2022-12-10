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В Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить какой-либо конкретный запрос из Киева относительно кассетных боеприпасов. Он отметил, что есть опасения по поводу использования таких боеприпасов, передает УНН со ссылкой на Politico.

Цитата

«Согласно нашей собственной политике, у нас есть опасения по поводу использования таких боеприпасов», — заявил Кирби, отказавшись подтвердить какой-либо конкретный запрос из Киева.

Politico со ссылкой на собственные источники, сообщает, что Белый дом не рассматривает вопрос активно. «Это не «нет», это не то, что движется прямо сейчас», - сказал человек, знакомый с ситуацией.

Дополнение

CNN сообщал со ссылкой на собственные источники среди украинских и американских должностных лиц, что Украина якобы попросила США предоставить кассетные боеприпасы. 

С начала полномасштабного вторжения россияне используют их в атаках на гражданскую инфраструктуру.

Ни США, ни Украина не подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, которая запрещает их использование и производство из-за потенциального риска для мирных жителей. Но США начали постепенно отказываться от кассетных боеприпасов в 2016 году, поскольку они содержат сотни взрывчатых веществ, которые часто остаются неразорвавшимися.

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