Делегация РФ в ПАСЕ вылетает в Страсбург
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Делегация Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник вылетает в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Я могу вас проинформировать, что делегация сегодня вылетает в ПАСЕ. Я как руководитель делегации держу связь с нашим постпредством”, — сказал он.
Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, рассмотрит изменения правил ПАСЕ, что может повлиять на вопрос возвращения России в организацию.