Делегация РФ в ПАСЕ вылетает в Страсбург

“Я могу вас проинформировать, что делегация сегодня вылетает в ПАСЕ. Я как руководитель делегации держу связь с нашим постпредством”, — сказал он.

Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, рассмотрит изменения правил ПАСЕ, что может повлиять на вопрос возвращения России в организацию.