Делегація РФ в ПАРЄ вилітає до Страсбурга
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Делегація Федеральних зборів РФ в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у понеділок вилітає до Страсбурга, де проходить літня сесія асамблеї. Про це журналістам повідомив віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Я можу вас поінформувати, що делегація сьогодні вилітає в ПАРЄ. Я як керівник делегації тримаю зв’язок з нашим постпредством”, — сказав він.
Нагадаємо, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, розгляне зміни правил ПАРЄ, що може вплинути на питання повернення Росії в організацію.