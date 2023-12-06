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"Роби своє": в Каневе, что в Черкасской области, появилась первая профессиональная фотостудия

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 07:44  •  9710 просмотра

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В Каневе появилась первая профессиональная фотостудия

Победитель конкурса бизнес-идей "Роби своє" Юрий Носач открыл первую в Каневе профессиональную фотостудию PhotoStudioHub. Об этом сообщает МХП-Мироновская птицефабрика, передает УНН.

Детали

В студии созданы три базовые локации для разноплановых съемок, которые можно дополнять и разнообразить по желанию клиента. Поработать здесь можно с самим Юрием, или же арендовать студию для работы с другими фотографом. Кроме того, пространство позволяет создавать креативный фотоконтент для бизнеса, брендов и тому подобное.

"В основном все фотосъемки в Каневе проводят на улице. На самом деле, это и неудивительно, ведь наш город очень живописный, и здесь есть множество природных локаций и невероятных пейзажей. Однако погода не всегда способствует этому, а профессиональная студия - это качественные красивые атмосферные фотографии в любое время года", - убежден Носач.

Всего на создание проекта было потрачено более 175 тыс. грн, из которых 100 тыс. грн составили грантовые средства фонда, остальные - личные вложения Юрия. В рамках инвестиций в студии был проведен ремонт, приобретена мебель, а также необходимое профессиональное оборудование, в частности, осветительное.

"Наша студия - об уюте и комфорте, где каневцы и гости города смогут сделать хорошие фотографии, которые будут долго радовать и дарить положительные эмоции. Фотографией я занимаюсь четыре года и лично для меня открытие студии - это не только расширение возможностей и услуг, но и значительный шаг в профессиональном развитии. Поэтому, спасибо Фонду "МХП-Громаді", который поддержал мою инициативу", - говорит Носач.

Добавим, что благодаря конкурсу "Роби своє", в 2023 году на Каневщине реализуется 6 проектов по поддержке локальных бизнес-идей.

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Напомним

В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года.

В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
"Роби своє": у Каневі, що на Черкащині, з’явилася перша професійна фотостудія
"Do Your Business": the first professional photography studio has appeared in Kaniv, Cherkasy Oblast
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