"Делай Свое": история жительницы Киевщины, которая развила сыроварный бизнес благодаря грантовому конкурсу
Киев • УНН
Виктория Пашинская из Княжичей масштабировала свою сыроварню De Gusto после победы в конкурсе бизнес-идей "Делай Свое" от БФ "МХП-Громаде". Полученное финансирование позволило ей приобрести оборудование и запустить три новых вида продукции.
Жительница Княжичей Киевской области Виктория Пашинская развивает собственную сыроварню De Gusto после победы в конкурсе бизнес-идей "Делай Свое" от Благотворительного фонда "МХП-Громаде". Победа дала ей возможность масштабировать производство и запустить новые продукты, передает УНН.
Виктория пришла в сыроварение из хобби. Раньше она работала руководителем торговой компании, но решила изменить профессиональный путь и за полгода открыла собственную сыроварню. Сегодня De Gusto производит авторские крафтовые сыры по уникальным рецептам. Среди них — "Монтре" со слоем фруктовой золы и выдержанный "Вайтен блю" с бело-голубой плесенью
Я работала руководителем в одной торговой фирме, а потом параллельно увлеклась дома сыроварением. Впоследствии я уволилась с хорошей должности, и за полгода открыла сыроварню
Победа в конкурсе "Делай Свое" стала важным шагом для развития бизнеса: полученное финансирование позволило приобрести новое оборудование и запустить три новых вида продукции, которые уже представлены в магазинах.
По словам руководителя группы социального развития (Север) БФ "МХП-Громаде" Юлии Король, конкурс помогает малым бизнесам в общинах расти и создавать рабочие места.
Конкурс "Делай Свое" направлен на поддержку бизнесов и микробизнесов в Украине, на создание новых и масштабирование уже существующих бизнесов. Для нас, как фонда, важно развивать бизнесы на территории, ведь это развитие общин, уплата налогов и создание новых рабочих мест
Победа в конкурсе стала для Виктории новым этапом.
Благодарим Благотворительный фонд "МХП-Громаде" за возможность принять участие в проекте "Делай Свое". Мы победили, получили необходимую финансовую помощь, благодаря которой мы докупили необходимое оборудование и запустили три новых продукта, которые сейчас уже успешно продаются в магазинах
Сегодня De Gusto — пример того, как небольшая идея, подкрепленная настойчивостью и верой в себя, перерастает в устойчивый бизнес и становится частью экономической жизни общины.