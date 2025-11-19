$42.150.06
48.520.22
ukenru
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Делай Свое": история жительницы Киевщины, которая развила сыроварный бизнес благодаря грантовому конкурсу

Киев • УНН

 • 2462 просмотра

Виктория Пашинская из Княжичей масштабировала свою сыроварню De Gusto после победы в конкурсе бизнес-идей "Делай Свое" от БФ "МХП-Громаде". Полученное финансирование позволило ей приобрести оборудование и запустить три новых вида продукции.

"Делай Свое": история жительницы Киевщины, которая развила сыроварный бизнес благодаря грантовому конкурсу

Жительница Княжичей Киевской области Виктория Пашинская развивает собственную сыроварню De Gusto после победы в конкурсе бизнес-идей "Делай Свое" от Благотворительного фонда "МХП-Громаде". Победа дала ей возможность масштабировать производство и запустить новые продукты, передает УНН.

Виктория пришла в сыроварение из хобби. Раньше она работала руководителем торговой компании, но решила изменить профессиональный путь и за полгода открыла собственную сыроварню. Сегодня De Gusto производит авторские крафтовые сыры по уникальным рецептам. Среди них — "Монтре" со слоем фруктовой золы и выдержанный "Вайтен блю" с бело-голубой плесенью

Я работала руководителем в одной торговой фирме, а потом параллельно увлеклась дома сыроварением. Впоследствии я уволилась с хорошей должности, и за полгода открыла сыроварню

- вспоминает предпринимательница.

Победа в конкурсе "Делай Свое" стала важным шагом для развития бизнеса: полученное финансирование позволило приобрести новое оборудование и запустить три новых вида продукции, которые уже представлены в магазинах.

По словам руководителя группы социального развития (Север) БФ "МХП-Громаде" Юлии Король, конкурс помогает малым бизнесам в общинах расти и создавать рабочие места.

Конкурс "Делай Свое" направлен на поддержку бизнесов и микробизнесов в Украине, на создание новых и масштабирование уже существующих бизнесов. Для нас, как фонда, важно развивать бизнесы на территории, ведь это развитие общин, уплата налогов и создание новых рабочих мест

- подчеркнула она.

Победа в конкурсе стала для Виктории новым этапом.

Благодарим Благотворительный фонд "МХП-Громаде" за возможность принять участие в проекте "Делай Свое". Мы победили, получили необходимую финансовую помощь, благодаря которой мы докупили необходимое оборудование и запустили три новых продукта, которые сейчас уже успешно продаются в магазинах

- говорит владелица сыроварни.

Сегодня De Gusto — пример того, как небольшая идея, подкрепленная настойчивостью и верой в себя, перерастает в устойчивый бизнес и становится частью экономической жизни общины.

Лилия Подоляк

Общество
Село
Киевская область
благотворительность
ПрАО МХП