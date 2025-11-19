"Роби Своє": історія жительки Київщини, яка розвинула сироварний бізнес завдяки грантовому конкурсу

Жителька Княжичів на Київщині Вікторія Пашинська розвиває власну сироварню De Gusto після перемоги в конкурсі бізнес-ідей "Роби Своє" від Благодійного фонду "МХП-Громаді". Перемога дала їй можливість масштабувати виробництво та запустити нові продукти, передає УНН.

Вікторія прийшла у сироваріння з хобі. Раніше вона працювала керівницею торговельної компанії, але вирішила змінити професійний шлях і за пів року відкрила власну сироварню. Сьогодні De Gusto виробляє авторські крафтові сири за унікальними рецептами. Серед них — "Монтре" із шаром фруктової золи та витриманий "Вайтен блю" з біло-блакитною цвіллю

Я працювала керівником в одній торгівельній фірмі, а потім паралельно захопилася вдома сироварінням. Згодом я звільнилася з гарної посади, і за пів року відкрила сироварню - згадує підприємниця.

Перемога в конкурсі "Роби Своє" стала важливим кроком для розвитку бізнесу: отримане фінансування дозволило придбати нове обладнання та запустити три нові види продукції, які вже представлені в магазинах.

За словами керівниці групи соціального розвитку (Північ) БФ "МХП-Громаді" Юлії Король, конкурс допомагає малим бізнесам у громадах зростати та створювати робочі місця.

Конкурс "Роби Своє" направлений на підтримку бізнесів та мікробізнесів в Україні, на створення нових та масштабування вже існуючих бізнесів. Для нас, як фонду, важливо розвивати бізнеси на території, адже це розвиток громад, сплата податків та створення нових робочих місць - підкреслила вона.

Перемога у конкурсі стала для Вікторії новим етапом.

Дякуємо Благодійному фонду "МХП-Громаді" за можливість взяти участь у проєкті "Роби Своє". Ми перемогли, отримали необхідну допомогу фінансову, завдяки якій ми докупили необхідне обладнання і запустили три нових продукції, які зараз уже успішно продаються в магазинах - говорить власниця сироварні.

Сьогодні De Gusto — приклад того, як невелика ідея, підкріплена наполегливістю та вірою в себе, переростає у сталий бізнес і стає частиною економічного життя громади.