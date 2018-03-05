Декретный отпуск: за два месяца женщинам выплачено 600 млн гривен помощи

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КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение января - февраля 2018 года украинским женщинам выплачено 600 млн гривен пособия по беременности и родам. Об этом сообщили в Фонде социального страхования Украины, передает УНН.

“По оперативным данным в течение января — февраля 2018 года Фонд социального страхования Украины профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для 32 014 застрахованных в Фонде женщин на сумму около 600 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Как пояснили в Фонде, соцстрах осуществляет оплату за весь период отпуска по беременности и родам в размере 100% средней заработной платы по основному месту работы — это более 15 тыс. гривен, даже если женщина получала минимальную зарплату. С суммы этой помощи не удерживаются налоги и взносы.

Сумма декретных выплат исчисляется путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами.

Пример расчета: (3800 грн (заработная плата застрахованного лица)*12 месяцев)/365 календарных дней*126 календарных дней (длительность отпуска) = 15 742,44 гривен.

Отмечается, что для получения пособия по беременности и родам за счет средств соцстраха полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Фонд перечисляет средства на отдельный текущий счет работодателя для осуществления выплаты застрахованному лицу не позднее 10 рабочих дней со дня получения от работодателя заявления-расчета.

Напомним, на декретные выплаты в 2018 году могут рассчитывать все без исключения женщины , однако размер этих выплат будет отличаться. Кроме того, все родители имеют право на помощь при рождении ребенка, которая в 2018 году составляет 41 280 грн независимо от количества детей в семье.

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