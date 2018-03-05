Декретна відпустка: за два місяці жінкам виплачено 600 млн гривень допомоги

“За оперативними даними упродовж січня — лютого 2018 року Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по вагітності та пологах для 32 014 застрахованих у Фонді жінок на суму близько 600 млн гривень”, — сказано у повідомленні.

Як пояснили у Фонді, соцстрах здійснює оплату за весь період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами у розмірі 100% середньої заробітної плати за основним місцем роботи — це більш ніж 15 тис. гривень, навіть якщо жінка отримувала мінімальну зарплату. З суми цієї допомоги не утримуються податки та внески.

Сума декретних виплат обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами.

Приклад розрахунку: (3 800 грн (заробітна плата застрахованої особи) * 12 місяців) / 365 календарних днів * 126 календарних днів (тривалість відпустки) = 15 742,44 гривень.

Зазначається, що для отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів соцстраху отриманий листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.

Фонд перераховує кошти на окремий поточний рахунок роботодавця для здійснення виплати застрахованій особі не пізніше 10 робочих днів з дня отримання від роботодавця заяви-розрахунку.

Нагадаємо, на декретні виплати у 2018 році можуть розраховувати усі без винятку жінки, проте розмір цих виплат буде різнитись. Крім того, усі батьки мають право на допомогу при народженні дитини, яка становить у 2018 році 41 280 грн не залежно від кількості дітей у сім’ї.