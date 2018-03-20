Декоммунизация в Киевской области: демонтировали памятник Корчагину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В городе Боярка Киевской области демонтировали памятник Павлу Корчагину, который является главным героем романа Николая Островского "Как закалялась сталь". Об этом УНН сообщили в отделе информационно-аналитического обеспечения Боярского городского совета.
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"Его не снесли. Это городской совет красиво и цивилизованно забрал памятник Корчагину в соответствии с решением о декоммунизации. Они его забрали уже в отведенное место", - сообщили в мэрии.
Памятник демонтировали 20 марта около 11:00, добавили в ведомстве.
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"Неделю назад там люди собирались, городской совет дал обещание, что в течение недели его демонтируют. Это так и выполнено", - отметили в отделе горсовета.
Напомним, ранее в ИНПУ заявили, что декоммунизация в Украине состоялась на 99%.