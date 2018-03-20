Декоммунизация в Киевской области: демонтировали памятник Корчагину

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 186 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 46711 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 65551 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100677 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108320 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116170 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121587 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132761 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146764 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148061 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Декоммунизация в Киевской области: демонтировали памятник Корчагину

Декоммунизация в Киевской области: демонтировали памятник Корчагину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В городе Боярка Киевской области демонтировали памятник Павлу Корчагину, который является главным героем романа Николая Островского "Как закалялась сталь". Об этом УНН сообщили в отделе информационно-аналитического обеспечения Боярского городского совета.

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"Его не снесли. Это городской совет красиво и цивилизованно забрал памятник Корчагину в соответствии с решением о декоммунизации. Они его забрали уже в отведенное место", - сообщили в мэрии.

Памятник демонтировали 20 марта около 11:00, добавили в ведомстве.

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"Неделю назад там люди собирались, городской совет дал обещание, что в течение недели его демонтируют. Это так и выполнено", - отметили в отделе горсовета.

Напомним, ранее в ИНПУ заявили, что декоммунизация в Украине состоялась на 99%.

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