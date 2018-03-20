Декомунізація на Київщині: демонтували пам'ятник Корчагіну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У місті Боярка Київської області демонтували пам'ятник Павлу Корчагіну, який є головним героєм роману Миколи Островського "Як гартувалася сталь". Про це УНН повідомили у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення Боярської міської ради.
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"Його не знесли. Це міська рада гарно і цивілізовано забрала пам'ятник Корчагіну відповідно до рішення про декомунізацію. Вони його забрали вже у відведене місце", - повідомили у мерії.
Пам'ятник демонтували 20 березня близько 11 години, додали у відомстві.
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"Тиждень назад там люди збиралися, міська рада дала обіцянку, що протягом тижня його демонтують. Це так і виконано", - зауважили у відділі міськради.
Нагадаємо, раніше в ІНПУ заявили, що декомунізація в Україні відбулася на 99%.