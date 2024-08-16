Декоммунизация? В российской Судже «исчез» памятник ленину
Киев • УНН
В российском городе Суджа, который ВСУ взяли под контроль, демонтировали памятник Ленину. Министерство культуры Украины обнародовало фото и намекнуло на продолжение процесса декоммунизации.
В российской Судже снесли памятник владимиру ленину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики.
"Процесс декоммунизации продолжается. В Судже также", - подписали фото в Минкульте.
О декоммунизации в Судже также сообщили в "Оперативный ВСУ".
Українські журналісти показали репортаж із російської суджі14 августа 2024, 09:59 • 23966 просмотров
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В понедельник, 12 августа, Украина официально признала проведение наступательной операции в курской области РФ. Чуть позже бойцы отряда спецназначения BRAVO Team выложили видео из российского города Суджа, который контролируется Силами обороны.