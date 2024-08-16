Декоммунизация? В российской Судже «исчез» памятник ленину

В российской Судже снесли памятник владимиру ленину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики.

"Процесс декоммунизации продолжается. В Судже также", - подписали фото в Минкульте.

О декоммунизации в Судже также сообщили в "Оперативный ВСУ".

Українські журналісти показали репортаж із російської суджі

Дополнение

В понедельник, 12 августа, Украина официально признала проведение наступательной операции в курской области РФ. Чуть позже бойцы отряда спецназначения BRAVO Team выложили видео из российского города Суджа, который контролируется Силами обороны.