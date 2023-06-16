Несколько торнадо прошлись по Техасу: есть погибшие и значительные разрушения

Детали

По словам мэра Керри Саймонс известно, что торнадо вызвало жертвы в Перритоне, население которого составляет около 8000 человек, но точное количество погибших не было обнародовано.

По меньшей мере 30 домов-прицепов были повреждены или уничтожены в Перритоне, сообщил филиал ABC Amarillo KVII-TV, а в 6 часов вечера пожарные все еще спасали пострадавших.

По словам источника Reuters, город мог пострадать от трех торнадо.

Изображения Земли в Перритоне, примерно в 176 км к северо-востоку от Амарилло, вблизи границы штата Оклахома, показали разорванные и заваленные дома.