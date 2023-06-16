Несколько торнадо прошлись по Техасу: есть погибшие и значительные разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В четверг город Перритон в Техасе, США, поразило один или несколько торнадо, что привело к смертельным случаям, сказал мэр. Спутниковые снимки показали, что большая часть города осталась в руинах, а бригады скорой помощи искали выживших, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
По словам мэра Керри Саймонс известно, что торнадо вызвало жертвы в Перритоне, население которого составляет около 8000 человек, но точное количество погибших не было обнародовано.
По меньшей мере 30 домов-прицепов были повреждены или уничтожены в Перритоне, сообщил филиал ABC Amarillo KVII-TV, а в 6 часов вечера пожарные все еще спасали пострадавших.
По словам источника Reuters, город мог пострадать от трех торнадо.
Изображения Земли в Перритоне, примерно в 176 км к северо-востоку от Амарилло, вблизи границы штата Оклахома, показали разорванные и заваленные дома.