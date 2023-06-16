Декілька торнадо пройшлися Техасом: є загиблі та значні руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У четвер місто Перрітон у Техасі, США, вразило один або кілька торнадо, що призвело до смертельних випадків, сказав мер. Супутникові знімки показали, що велика частина міста залишилася в руїнах, а бригади швидкої допомоги шукали тих, хто вижив, пише Reuters, передає УНН.
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За словами мера Керрі Саймонс відомом, що торнадо спричинило жертви у Перрітоні, населення якого становить близько 8000 осіб, але точна кількість загиблих не була оприлюднена.
Щонайменше 30 будинків-причепів були пошкоджені або знищені в Перрітоні, повідомила філія ABC Amarillo KVII-TV, а о 6 годині вечора пожежники все ще рятували постраждалих.
За словами джерела Reuters, місто могло постраждати від трьох торнадо.
Зображення Землі в Перрітоні, приблизно за 176 км на північний схід від Амарілло, поблизу межі штату Оклахома, показали розірвані та завалені будинки.