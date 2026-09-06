Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех

Гормоны, работа мозга, наследственность и внешняя среда постоянно влияют на то, как человек думает, принимает решения и действует. Из-за этого может казаться, что успех или неудача заранее определены биологией. Однако влияние гормонов и нейрохимии гораздо сложнее. Подробнее о том, насколько гормоны действительно влияют на наши решения, мотивацию и способность достигать целей, а также может ли химия мозга и уровень нейромедиаторов объяснить, почему одни люди более настойчивы и успешны, а другие быстрее сдаются, журналистке УНН рассказал нейробиолог Василий Микитюк.

Детали

По словам нейробиолога, гормональный фон действительно связан с мотивацией и поведением, однако не является решающим фактором, а один и тот же гормон может действовать по-разному в зависимости от ситуации и уже имеющихся у человека склонностей.

Гормоны влияют на решения и мотивацию, но как увеличение или уменьшение вероятности поведения, а не как команда. Профессор Стэнфорда Роберт Сапольски формулирует это так: тестостерон не создает агрессию, он усиливает уже имеющиеся склонности в конкретном контексте. В итоге гормоны изменяют порог принятия решений или запуска того или иного поведения — насколько легко вам рискнуть, разозлиться, сдаться. Но они не принимают решения непосредственно за вас - объясняет Василий Микитюк.

Одним из самых известных примеров в разговорах о гормонах является тестостерон. Его часто связывают с агрессией, рискованным поведением или стремлением доминировать. Однако исследования, по словам эксперта, показывают значительно более слабую связь, чем это часто представляют в популярных объяснениях.

Метаанализ Geniole и др. (2020) развенчивает популярный миф о корреляции или причинности между базовым уровнем тестостерона и агрессией: базовый уровень тестостерона и агрессия имеют коэффициент корреляции r = 0,054 (у мужчин 0,071; у женщин 0,002, то есть очень низкую взаимозависимость) - подчеркивает нейробиолог.

Это означает, что сам по себе уровень гормона не позволяет предсказать поведение человека. На него влияют другие обстоятельства, а иногда значительную роль могут играть ожидания самого человека относительно того, что именно с ним происходит. Именно это показал еще один эксперимент с тестостероном.

Классический эксперимент Eisenegger и др. в Nature (2010): женщины, получившие тестостерон, вели себя в игре "Ультиматум" более справедливо. А несправедливо вели себя те, кто лишь верил, что получил тестостерон. Убеждение сработало сильнее гормона - отметил Василий Микитюк.

Когда гормоны действительно могут сильно изменить поведение

Василий Микитюк отмечает, что в обычных физиологических условиях гормональные эффекты часто являются лишь одним из многих факторов, влияющих на поведение. Значительно более заметными они могут становиться при определенных состояниях организма.

Гормоны действительно играют определяющую роль прежде всего при экстремальных физиологических или патологических состояниях — при гипотиреозе, синдроме Кушинга, в условиях хронического стресса с длительным воздействием глюкокортикоидов на гиппокамп и префронтальную кору, депривации сна или голодании. Они также оказывают сильное влияние в период полового созревания, беременности и менопаузы - объясняет нейробиолог.

В то же время не следует переносить такие случаи на всех людей без исключения, говорит нейробиолог. Если организм находится в пределах физиологической нормы, гормоны продолжают влиять на поведение, но объясняют лишь часть различий между людьми. Это важно и для понимания мотивации, и для разговора о достижениях.

Напротив, в пределах физиологической нормы гормональные эффекты на поведение существуют, но обычно объясняют лишь незначительную часть его вариативности - подчеркивает Василий Микитюк.

Почему "успешная химия мозга" не объясняет успех

В разговоре о достижениях важно также не смешивать гормоны с нейромедиаторами, подчеркивает эксперт. Это разные системы химической коммуникации в организме, хотя обе могут быть связаны с поведением. В частности, дофамин участвует в процессах, связанных с вознаграждением, мотивацией и оценкой того, сколько усилий человек готов приложить.

Наиболее хорошо доказана роль нейромедиатора дофамина как показателя того, сколько усилий человек приложит для достижения цели. В PET-исследовании Treadway и др. (2012) высвобождение дофамина и чувствительность к нему в таких регионах мозга, как стриатум и вентромедиальная префронтальная кора, коррелировали с готовностью прилагать больше усилий ради большей награды — особенно когда вероятность награды мала (12%). То есть дофамин в этих зонах связан с ситуациями, когда мы упорно работаем, чтобы добиться успеха, даже когда вероятность такого успеха очень низка — добавил нейробиолог.

То есть мозг оценивает не только возможный результат, но и цену, которую за него придётся заплатить. Именно соотношение награды и затрат может влиять на то, готов ли человек прилагать больше усилий. В то же время это не означает, что у кого-то просто есть «правильный дофамин», а потому он непременно будет успешным.

Активность в передней островковой коре связана обратной зависимостью: там оценивается «цена или усилия», которые мы платим за этот успех. В целом мозг рассчитывает баланс между усилиями, которые мы прилагаем, и мотивацией добиться успеха — отметил Василий Микитюк.

По словам эксперта, биологические механизмы помогают понять, как возникает мотивация. Но между мотивацией и реальным результатом есть ещё много промежуточных этапов. На них влияют навыки, условия жизни, образование, доступ к возможностям, социальная среда и другие факторы.

Что интересно, при таких патологических состояниях, как ангедония при депрессии и апатия при паркинсонизме, система мотивации и усилий нарушена. Но от этих объяснений до вывода, что «успешные люди обладают лучшей химией», — очень далеко: — подчёркивает нейробиолог.

Поэтому биология может быть частью объяснения того, почему человек в определённый момент готов прилагать больше или меньше усилий. Однако даже высокий уровень мотивации не гарантирует нужного результата. Василий Микитюк объясняет, что настойчивость может помогать, но не является синонимом результативности.

Метаанализ настойчивости (Credé и др., 2017; 88 исследований, 66 807 участников): настойчивость не означает результативность — объяснил Василий Микитюк.

На решения влияют и внешние раздражители

Отдельный вопрос — насколько сильно на человека могут влиять вещи, которых он даже не замечает. Это могут быть запахи, слова, температура, контекст или особенности среды.

Здесь важно разделить два принципиально разных типа влияния. С одной стороны, длительные и накопительные условия среды: недостаток сна, голод, хронический шум, загрязнение воздуха, воздействие свинца в детстве, бедность. Их последствия для когнитивных функций, здоровья и поведения хорошо прослеживаются на больших выборках. С другой — кратковременные и часто незаметные стимулы: запах, слово, температура в конкретный день или небольшое изменение контекста выбора. Именно в отношении этой второй категории ранняя психологическая литература часто сообщала о чрезвычайно больших эффектах, которые впоследствии оказались значительно скромнее — отметил нейробиолог.

То есть приятный запах, например, действительно может изменять настроение и некоторые потребительские решения, но масштабы такого влияния оказались относительно небольшими. Это ещё один пример того, как популярное объяснение может оказаться значительно сильнее реального эффекта.

Метаанализ Roschk и Hosseinpour (2020), охвативший 71 выборку и 15 447 участников, показал: приятный фоновой аромат действительно может немного улучшать настроение и отношение к окружающей среде, а также влиять на потребительское поведение. Но масштаб эффекта невелик: расходы увеличивались примерно на 3%, а время пребывания — примерно на 5%. То есть запах может незаметно подтолкнуть нас, но это скорее лёгкое смещение вероятности поведения, а не «подсознательное программирование» — подчеркнул Василий Микитюк.

Почему среда иногда важнее силы воли

Ещё один важный вывод касается самоконтроля. Распространённая идея заключается в том, что успешный человек просто обладает более сильной волей и лучше противостоит искушениям, однако современные данные заставляют осторожнее относиться к такому объяснению.

Теория ego depletion предлагала интуитивно привлекательную модель: самоконтроль подобен ограниченному ресурсу. Если человек уже потратил много "силы воли", ему должно быть сложнее контролировать себя в следующем задании - подчеркнул нейробиолог.

Василий Микитюк объясняет, что ранние эксперименты действительно создавали впечатление, будто ресурс самоконтроля можно истощить. Однако более масштабная репликация дала гораздо более слабый результат. Это означает, что сама идея простой "батарейки силы воли" не объясняет человеческое поведение так хорошо, как казалось раньше.

Но в крупной пререгистрированной репликации Hagger и др. (2016) 23 лаборатории и 2 141 участник выполняли стандартизированную процедуру. Полученный эффект составил лишь d ≈ 0,04 — практически ноль. Последующие исследования дали смешанные результаты. Поэтому осторожный вывод таков: если эффект истощения самоконтроля и существует, он, вероятно, гораздо слабее и больше зависит от контекста, чем предполагала первоначальная теория - добавил Василий Микитюк.

От чего же в конечном счёте зависит успех

По мнению нейробиолога, достижения человека нельзя свести к одному гормону, одному нейромедиатору или отдельной черте характера. Биологические процессы задают определённые условия, но наряду с ними действуют опыт, среда, привычки, возможности и конкретные решения. Именно сочетание этих факторов формирует поведение и влияет на результат.

Нейрохимия может объяснять механизм настойчивости — то, как мозг оценивает вознаграждение, затраты и усилия, но сама по себе не объясняет, кто в конечном счёте добьётся успеха - объясняет нейробиолог.

Таким образом, популярная формула о "правильных гормонах успешного человека" не выдерживает проверки. Гормоны и химия мозга важны для понимания мотивации, но они не являются готовым ответом на вопрос, почему одни люди достигают своих целей, а другие — нет. Успех остаётся результатом взаимодействия биологии, опыта, среды и поведения человека.

Признать, что огромная часть причин нашего поведения находится вне нашего контроля, — не значит признать, что наши действия ничего не меняют. Напротив: если поведение зависит от причин, имеет смысл искать причины, которые мы можем изменить. Поэтому практический вывод из этой дискуссии — не "от меня ничего не зависит", а скорее: меньше полагаться на героическую силу воли и больше конструировать условия, в которых нужное поведение становится более вероятным, — высыпаться, снижать хронический стресс, формировать привычки, устранять лишние искушения, заранее планировать действия и создавать среду, которая работает в вашу пользу. И на социальном уровне тот же принцип ведёт к меньшей уверенности в том, что успешные люди полностью заслужили свои преимущества, а неудачники — свои неудачи. Именно здесь аргумент Сапольски, независимо от того, принимаем ли мы его вывод о свободе воли или нет, становится наиболее практически значимым - резюмировал Василий Микитюк.

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