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Дегустатор крепкого алкоголя рассказала о секретных требованиях к претендентам на необычную профессию

Дегустатор крепкого алкоголя рассказала о секретных требованиях к претендентам на необычную профессию

Киев  •  УНН

 • 93540 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Не каждый человек может стать дегустатором крепких алкогольных напитков. Для этой профессии, как и для любой другой узкоспециализированной, существует ряд очень серьезных требований, которым следует отвечать. Об этом УНН рассказала дегустатор крепких алкогольных напитков Валентина Попова.

"Человек должен быть здоровым - это прежде всего. Затем он должен желать быть дегустатором. И третье - он ​​должен понимать, что он дегустирует. Если мы говорим о крепких напитках, то человек должен владеть информацией, чем отличается один крепкий напиток от другого. Практиковаться нужно в течение пяти лет. После этого проходится экзамен у нас в институте последипломного образования, и потом человек может быть дипломированным дегустатором", - рассказала она.

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По словам Поповой, не каждый может освоить эту необычную профессию. И она далеко не так проста, как может показаться, ведь по цвету и по малейшим нюансам вкуса и запаха надо отличать алкоголь одного вида и определять его качество. А этому стоит учиться точно не один год. К тому же большую роль здесь так же играют индивидуальные особенности вкусовых рецепторов каждого отдельного человека.

"У каждого человека есть свой порог чувствительности к вкусу. Это врожденное. У каждого человека есть физические данные, может ли он дегустировать или нет. Каждый отличает кислое и сладкое по-разному", - рассказала Попова.

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По ее словам, профессия дегустатора крепких напитков принципиально отличается от работы сомелье.

"Очень много особенностей для профессии дегустатора. Если мы говорим именно о дегустаторах крепких напитков, а не о сомелье. Сомелье - это идите в ресторан - там вам все покажут и расскажут. А профессии дегустатора - это очень сложно. Сомелье рассказывает о том, какой напиток лучше выбрать к продукту, а дегустатор определяет качество этого алкогольного напитка", - подытожила она.

Напомним, ранее УНН писал, что на прилавках магазинов появилась обновленная водка PRIME. Среди изменений дизайна бутылки - новая фигурная этикетка и новый именной колпак с золотыми гранями, а вот качество водки, по словам производителя, осталось неизменно высоким.

Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки относятся такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед"(ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм"(ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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