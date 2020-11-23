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Дегустатор міцного алкоголю розповіла про секретні вимоги до претендентів на незвичайну професію

Дегустатор міцного алкоголю розповіла про секретні вимоги до претендентів на незвичайну професію

Київ • УНН

 • 93556 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Не кожна людина може стати дегустатором міцних алкогольних напоїв. Для цієї професії, як і для будь-якої іншої вузькоспеціалізованої, існує низка дуже строгих вимог, яким слід відповідати. Про це УНН розповіла дегустатор міцних алкогольних напоїв Валентина Попова.

"Людина повинна бути здоровою - це найперше. Потім вона повинна бажати бути дегустатором. І третє - вона повинна розуміти, що вона дегустує. Якщо ми говоримо про міцні напої, то людина повинна володіти інформацією, чим відрізняється один міцний напій від іншого. Практикуватися потрібно протягом п'яти років. Після цього проходиться іспит у нас в інституті післядипломної освіти, і потім людина може бути дипломованим дегустатором", - розповіла вона.

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За словами Попової, не кожен може освоїти цю незвичайну професію. І вона далеко не так проста, як може здаватися, адже за кольором та за найменшими нюансами смаку і запаху треба відрізняти алкоголь одного виду і визначати його якість. А цього потрібно вчитися точно не один рік. До того ж велику роль тут так само грає індивідуальні особливості смакових рецепторів кожної окремої людини.

"У кожної людини є свій поріг чутливості до смаку. Це вроджене. У кожної людини є фізичні дані, може вона дегустувати чи ні. Кожен відрізняє кисле і солодке по-різному", - розповіла Попова.

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За її словами, професія дегустатора міцних напоїв принципово відрізняється від роботи сомельє.

"Дуже багато особливостей для професії дегустатора. Якщо ми говоримо саме про дегустаторів міцних напоїв, а не про сомельє. Сомельє - це йдіть в ресторан - там вам все покажуть і розкажуть. А професії дегустатора - це дуже складно. Сомельє розповідає про те, який напій краще вибрати до продукту, а дегустатор визначає якість цього алкогольного напою", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що на прилавках магазинів з'явилася оновлена ​​горілка PRIME. Серед змін дизайну пляшки - нова фігурна етикетка та новий іменний ковпак з золотими гранями, а ось якість горілки, за словами виробника, залишилося незмінно високим.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки відносяться лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), " ЛВН Лімітед "(ТМ" Немірофф "), ЛГЗ" Прайм "(ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей"). 

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