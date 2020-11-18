Эксперты рассказали, где категорически нельзя хранить алкоголь в квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Мало кто задумывается, но от неправильного хранения алкогольные напитки могут терять свои вкусовые качества. Конечно, в некоторых ресторанах и магазинах используют специальные винные шкафы, которые создают идеальные условия для хранения алкоголя (температуру, влажность и т.д.). Но для домашнего хранения без такого винного шкафа существуют свои правила, которых следует придерживаться. Эксперты бренда крафтовой водки "Др.Житник" рассказали УНН, в каких местах квартиры ни в коем случае нельзя хранить алкогольные напитки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Люди, которые употребляют алкоголь, живут дольше трезвенников - ученые
"Главный враг алкоголя - это солнечный свет. Поэтому избегайте подоконников и любых других мест, на которые попадают прямые солнечные лучи", - отмечают эксперты.
Хранить алкоголь идеально можно при температурном режиме от +3 до +20 градусов. Поэтому эксперты отмечают, что не стоит ставить откупоренные бутылки рядом с обогревательными приборами или батареями. В противном случае под действием нагрева алкоголь из открытых бутылок будет постепенно испаряться, изменится его цвет и текстура. А это, в свою очередь, может уничтожить вкусовые качества выдержанного напитка.
Вина требуют отдельного лайфхака по хранению: в зависимости от типа его пробки. Если он из искусственного материала или просто закручивается - бутылку смело можно ставить вертикально. Но если пробка из натурального материала, нужно заботиться, чтобы она не пересыхала. Поэтому эксперты советуют такие бутылки вина класть горизонтально на бок.
Идеальным местом для хранения любого алкогольного напитка является темный шкаф подальше от обогревательных приборов и прямого солнечного света. Не стоит держать алкоголь в холодильнике на постоянной основе. И ни в коем случае не храните его в морозильной камере - особенно водку, которую часто подвергают таким температурным пыткам. При необходимости перед подачей алкогольный напиток всегда можно охладить до необходимой температуры, недолго подержав его в холодильнике.
Напомним, коллекцию первой крафтовой украинской водки "Др. Житник "пополнила ZUBROWICA. Она создана с использованием специального спиртового купажа с добавлением настоя травы чаполочи (зубровки). А в каждой бутылке - настоящий стебелек зубровки.
Ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.