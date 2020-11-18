Эксперты рассказали, где категорически нельзя хранить алкоголь в квартире

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Мало кто задумывается, но от неправильного хранения алкогольные напитки могут терять свои вкусовые качества. Конечно, в некоторых ресторанах и магазинах используют специальные винные шкафы, которые создают идеальные условия для хранения алкоголя (температуру, влажность и т.д.). Но для домашнего хранения без такого винного шкафа существуют свои правила, которых следует придерживаться. Эксперты бренда крафтовой водки "Др.Житник" рассказали УНН, в каких местах квартиры ни в коем случае нельзя хранить алкогольные напитки.