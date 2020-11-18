Експерти розповіли, де категорично не можна зберігати алкоголь у квартирі

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“Головний ворог алкоголю — це сонячне світло. Тому уникайте підвіконня та будь-яких інших місць, на які потрапляють прямі сонячні промені”, — наголошують експерти.

Зберігати алкоголь ідеально можна при температурному режимі від +3 до +20 градусів. Тож експерти зазначають, що не варто ставити відкорковані пляшки поряд з обігрівальними приладами або батареями. В іншому випадку під дією нагріву алкоголь з відкритих пляшок буде поступово випаровуватися, зміниться його колір і текстура. А це, своєю чергою, може знищити смакові якості витриманого напою.

Вина потребують окремого лайфхаку зі зберігання: залежно від типу його корку. Якщо він зі штучного матеріалу або просто закручується — пляшку сміливо можна ставити вертикально. Але якщо корок із натурального матеріалу, потрібно дбати, щоб він не пересихав. Тому експерти радять такі пляшки вина класти горизонтально на бік.

Ідеальним місцем для зберігання будь-якого алкогольного напою буде темна шафа якомога далі від обігрівальних приладів і прямого сонячного світла. Не варто тримати алкоголь у холодильнику на постійній основі. І в жодному разі не зберігайте його у морозильній камері — особливо горілку, яку часто піддають таким температурним тортурам. За потреби перед подачею алкогольний напій завжди можна охолодити до необхідної температури, недовго потримавши його в холодильнику.

Нагадаємо, колекцію першої крафтової української горілки “Др. Житник” поповнила ZUBROWICA. Вона створена з використанням спеціального спиртового купажу з додаванням настою трави чаполочі (зубрівки). А в кожній пляшці - справжня стеблинка зубрівки.

Раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) належить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.