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Дегустатор крепкого алкоголя рассказала о необычных разновидностях водки в Украине

Киев • УНН

 • 28247 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Водка - один из самых популярных видов алкоголя в Украине. Поэтому неудивительно, что в стране существует достаточно широкая палитра ее различных вкусов и видов. Дегустатор крепких алкогольных напитков Валентина Попова рассказала УНН об оригинальных видах и вкусах водки в Украине.

Дегустатор крепкого алкоголя рассказала о необычных разновидностях водки в Украине

Так, по ее словам, следует для начала понимать, что из себя представляет водка по стандарту.

"Водка по стандарту - прозрачная чистая жидкость с водочным ароматом и чисто водочным вкусом. Эти показатели записаны в стандарте. Дегустировать ее - это наука целая", - отмечает Попова.

С самых оригинальных представленных в Украине, отдельно следует выделить черную водку.

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"Она относится к типу настойки. Водка в нашей классификации - это "прозрачная бесцветная жидкость", а эта относится к настойкам. Добавляют туда настой трав, которые имеют цвет, или краситель", - рассказала она.

Украинские производители, в линейке которых есть этот необычный вид водки-настойки, подхватили общемировой тренд уже давно.

Так, например, еще в 2018 году на алкогольном рынке появилась первая украинская черная водка Black Carbon от PRIME.

Сначала она была представлена ​​как лимитированная новогодняя линейка. Но из-за вкуса и экзотического цвета она стала настолько популярной, что производитель оставил ее в своей постоянной линейке.

Особой необычностью, по словам дегустатора, еще отличается и так называемая мятная водка - с охлаждающим эффектом.

"Это авторские разработки. Если очень слабый аромат и вкус охлаждающий, то это будет водка "особая", а если чуть больше - это уже настойка", - подчеркнула Попова.

Также дегустатор отметила, что оригинальности вкуса и запаха водки предоставляют именно с помощью особых авторских рецептур. На производстве крепкого алкоголя постоянно работают над разработкой ее новых разновидностей. Часто алкогольные бренды для этого обращаются к крафтовому производству.

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"Крафт - это значит, что сделано вручную. Переводится как ремесло. Это продукция, по технологии того или иного продукта, сделанная в небольших количествах, но именно вручную. Технология остается для всех одинаковой: добавляй, что хочешь, главное - чтобы это было приятно и вкусно", - рассказала Попова.

Напомним, эксперты считают, что крафтовая водка является одним из главных алкогольных трендов 2020 года.

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