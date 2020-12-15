Дегустатор крепкого алкоголя рассказала о необычных разновидностях водки в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Водка - один из самых популярных видов алкоголя в Украине. Поэтому неудивительно, что в стране существует достаточно широкая палитра ее различных вкусов и видов. Дегустатор крепких алкогольных напитков Валентина Попова рассказала УНН об оригинальных видах и вкусах водки в Украине.
Так, по ее словам, следует для начала понимать, что из себя представляет водка по стандарту.
"Водка по стандарту - прозрачная чистая жидкость с водочным ароматом и чисто водочным вкусом. Эти показатели записаны в стандарте. Дегустировать ее - это наука целая", - отмечает Попова.
С самых оригинальных представленных в Украине, отдельно следует выделить черную водку.
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"Она относится к типу настойки. Водка в нашей классификации - это "прозрачная бесцветная жидкость", а эта относится к настойкам. Добавляют туда настой трав, которые имеют цвет, или краситель", - рассказала она.
Украинские производители, в линейке которых есть этот необычный вид водки-настойки, подхватили общемировой тренд уже давно.
Так, например, еще в 2018 году на алкогольном рынке появилась первая украинская черная водка Black Carbon от PRIME.
Сначала она была представлена как лимитированная новогодняя линейка. Но из-за вкуса и экзотического цвета она стала настолько популярной, что производитель оставил ее в своей постоянной линейке.
Особой необычностью, по словам дегустатора, еще отличается и так называемая мятная водка - с охлаждающим эффектом.
"Это авторские разработки. Если очень слабый аромат и вкус охлаждающий, то это будет водка "особая", а если чуть больше - это уже настойка", - подчеркнула Попова.
Также дегустатор отметила, что оригинальности вкуса и запаха водки предоставляют именно с помощью особых авторских рецептур. На производстве крепкого алкоголя постоянно работают над разработкой ее новых разновидностей. Часто алкогольные бренды для этого обращаются к крафтовому производству.
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"Крафт - это значит, что сделано вручную. Переводится как ремесло. Это продукция, по технологии того или иного продукта, сделанная в небольших количествах, но именно вручную. Технология остается для всех одинаковой: добавляй, что хочешь, главное - чтобы это было приятно и вкусно", - рассказала Попова.
Напомним, эксперты считают, что крафтовая водка является одним из главных алкогольных трендов 2020 года.