Дегустатор міцного алкоголю розповіла про незвичні різновиди горілки в Україні

Так, за її словами, слід для початку розуміти, що з себе представляє горілка за стандартом.

"Горілка за стандартом - прозора чиста рідина з горілчаним ароматом і чисто горілчаним смаком. Ці показники записані у стандарті. Дегустувати її - це наука ціла", - зазначає Попова.

З найоригінальніших представлених в Україні, окремо слід виділити чорну горілку.

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"Вона відноситься до типу настоянки. Горілка у нашій класифікації - це "прозора безбарвна рідина", а ця відноситься до настоянок. Додають туди настій трав, які мають колір, або барвник", - розповіла вона.

Українські виробники, у лінійці яких є цей незвичайний вид горілки-настоянки, підхопили загальносвітовий тренд вже давно.

Так, наприклад, ще у 2018 році на алкогольному ринку з'явилася перша українська чорна горілка Black Carbon від PRIME.

Спершу вона була представлена ​​як лімітована новорічна лінійка. Але через смак і екзотичний колір вона стала настільки популярною, що виробник залишив її у своїй постійній лінійці.

Особливою незвичністю, за словами дегустатора, ще відрізняється і так звана м'ятна горілка - з охолоджуючим ефектом.

"Це авторські розробки. Якщо дуже слабкий аромат і смак охолоджуючий, то це буде горілка "особлива", а якщо трохи більше - то це вже настоянка", - підкреслила Попова.

Також дегустатор зазначила, що оригінальності смаку і запаху горілки надають саме за допомогою особливих авторських рецептур. На виробництві міцного алкоголю постійно працюють над розробкою її нових різновидів. Часто алкогольні бренди для цього звертаються до крафтового виробництва.

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"Крафт - це означає, що зроблено вручну. Перекладається як ремесло. Це продукція, за технологією того чи іншого продукту, зроблена у невеликих кількостях, але саме вручну. Технологія залишається для всіх однаковою: додавай, що хочеш, головне - щоб це було приємно і смачно", - розповіла Попова.

Нагадаємо, експерти вважають, що крафтова горілка є одним із головних алкогольних трендів 2020 року.