Дефлимпийская сборная Украины по футболу стала финалистом ЧЕ

После победы в четвертьфинале над русскими украинская команда вела борьбу с Ирландией. Единственное взятие ворот произошло на 17 минуте второго тайма. Долгое навес в штрафную продолжился скидкой на 8-го номера украинского коллектива, дальше перебросил мяч за шиворот вратарю ирландцев - 1:0.

Отметим, что соперником "желто-синих" по финалу стала сборная Германии, которая обыграла хозяев греков - 1:0.

Добавим, чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха проходит в городе Ираклион в котором принимают участие 16 футбольных сборных Европы.