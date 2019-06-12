Дефлімпійська збірна України з футболу стала фіналістом ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Дефлімпійська збірна України з футболу зробила черговий крок до золотих медалей Чемпіонату Європи-2019, що триває у Греції, повідомляє кореспондент УНН.
Після перемоги в чвертьфіналі над росіянами українська команда вела боротьбу із Ірландією. Єдине взяття воріт відбулося на 17 хвилині другого тайму. Довгий навіс до штрафної продовжився скидкою на 8-го номера українського колективу, який далі перекинув м'яч за комірець воротарю ірландців – 1:0.
Відзначимо, що суперником "жовто-блакитних" по фіналу стала збірна Німеччини, яка обіграла господарів греків – 1:0.
Додамо, чемпіонат Європи серед спортсменів з порушеннями слуху триває у місті Іракліон в якому беруть участь 16 футбольних збірних Європи.