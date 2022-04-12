Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине на фоне войны не будет - Минагрополитики

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"Мы до войны были экспортно ориентированной страной, определенные годы даже до 40% производства яиц экспортировалось. По уничтожению этих объектов (таких, как птицефабрика "Чернобаевская" - ред.) мы прежде всего говорим о сокращении экспорта, но дефицита на внутреннем рынке не будет. Аналогичная ситуация с мясом птицы или производством молока: эти потери, которые понесены, могут быть до 10-15% в животноводстве, и это, прежде всего, будет уменьшение экспорта, но не повлечет дефицита на внутреннем рынке", - заявил Высоцкий.

Детали

Что касается овощей, то, по словам чиновника, их нужно разделить на два сегмента.

"Действительно, тепличный продукт будет менее доступен, но он и всегда был более премиальным. Если мы говорим о базовом борщевом наборе - капуста, лук, морковь, свекла, картофель, - то мы сейчас видим четко, что будут увеличены площади под этими овощами в западной и центральной Украине", - сказал Высоцкий.

Также он отметил, что есть и проект "Сады победы" в хозяйствах населения.

"Это позволит перекрыть дефицит от частичного уменьшения производства на Юге или Востоке для того, чтобы обеспечить всех украинцев соответствующей овощной продукцией", - отметил замминистра.

Дополнение

Ранее в Минагрополитики отметили, что в Украине сформирован достаточный запас продовольствия: пшеницы - на два года, масла - на пять лет, кукурузы - на полтора года.