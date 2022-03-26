Мінагрополітика: площа для посіву основних культур цьогоріч може скоротитися на 22%

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"Станом на 23.03.2022 року за даними ВЦА прогнозовані площі посіву основних ярих культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 5 990 млн га, що на 1,689 млн га менше від показника минулого року (7 679 тис. га)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що до посіву ярих культур приступили 11 областей України, при цьому, на відповідну дату в минулому році в Україні посів ще не розпочинали.

Додамо

17 березня міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко наголосив, що в Україні сформований достатній запас продовольства: пшениці – на два роки, олії – на п’ять років, кукурудзи – на півтора року.