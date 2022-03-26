Минагрополитика: площадь для посева основных культур в этом году может сократиться на 22%

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"По Состоянию на 23.03.2022 года по данным ВЦА прогнозируемые площади посева основных яровых культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 5 990 млн га, что на 1,689 млн га меньше показателя прошлого года (7 679 тыс. га)", - говорится в сообщении.

Детали

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что к посеву яровых культур приступили 11 областей Украины, при этом, на соответствующую дату в прошлом году в Украине посев еще не начинали.

Добавим

17 Марта министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко отметил, что в Украине сформирован достаточный запас продовольствия: пшеницы - в два года, масла - на пять лет, кукурузы - на полтора года.