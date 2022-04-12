Дефіциту яєць, курятини, молока та овочів в Україні на тлі війни не буде - Мінагрополітики

Цитата

"Ми до війни були експортно орієнтованою країною, певні роки навіть до 40% виробництва яєць експортувалося. Зі знищення цих об'єктів (таких, як птахофабрика "Чорнобаївська" - ред.) ми перш за все говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Аналогічна ситуація з м'ясом птиці чи виробництвом молока: ці втрати, які понесені, можуть бути до 10-15% у тваринництві, і це, перш за все, буде зменшення експорту, але не спричинить дефіциту на внутрішньому ринку", - заявив Висоцький.

Деталі

Що стосується овочів, то, зі слів посадовця, їх потрібно поділити на два сегменти.

"Дійсно, тепличний продукт буде менш доступний, але він і завжди був більш преміальним. Якщо ми говоримо про базовий борщовий набір - капуста, цибуля, морква, буряк, картопля, - то ми зараз бачимо чітко, що буде збільшено площі під цими овочами в західній і центральній Україні", - сказав Висоцький.

Також він зазначив, що є й проект "Сади перемоги" у господарствах населення.

"Це дозволить перекрити дефіцит від часткового зменшення виробництва на Півдні чи Сході для того, щоб усіх українців забезпечити відповідною овочевою продукцією", - зауважив заступник міністра.

Доповнення

Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в Україні сформований достатній запас продовольства: пшениці – на два роки, олії – на п’ять років, кукурудзи – на півтора року.