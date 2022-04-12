Дефіциту яєць, курятини, молока та овочів в Україні на тлі війни не буде - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Дефіциту на курячі яйця, м'ясо птиці, молоко та овочі на внутрішньому ринку України внаслідок російського вторгнення не прогнозується. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі одного з телеканалів напередодні, пише УНН.
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"Ми до війни були експортно орієнтованою країною, певні роки навіть до 40% виробництва яєць експортувалося. Зі знищення цих об'єктів (таких, як птахофабрика "Чорнобаївська" - ред.) ми перш за все говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Аналогічна ситуація з м'ясом птиці чи виробництвом молока: ці втрати, які понесені, можуть бути до 10-15% у тваринництві, і це, перш за все, буде зменшення експорту, але не спричинить дефіциту на внутрішньому ринку", - заявив Висоцький.
Деталі
Що стосується овочів, то, зі слів посадовця, їх потрібно поділити на два сегменти.
"Дійсно, тепличний продукт буде менш доступний, але він і завжди був більш преміальним. Якщо ми говоримо про базовий борщовий набір - капуста, цибуля, морква, буряк, картопля, - то ми зараз бачимо чітко, що буде збільшено площі під цими овочами в західній і центральній Україні", - сказав Висоцький.
Також він зазначив, що є й проект "Сади перемоги" у господарствах населення.
"Це дозволить перекрити дефіцит від часткового зменшення виробництва на Півдні чи Сході для того, щоб усіх українців забезпечити відповідною овочевою продукцією", - зауважив заступник міністра.
Доповнення
Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в Україні сформований достатній запас продовольства: пшениці – на два роки, олії – на п’ять років, кукурудзи – на півтора року.