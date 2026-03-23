17:52 • 4110 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
16:59 • 10356 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
16:01 • 11853 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
15:57 • 12192 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
14:34 • 12128 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 22406 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 40300 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 32404 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 55234 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
22 марта, 20:58 • 50868 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Подозреваемый в теракте с двойным взрывом в Буче задержан - ГенпрокурорPhoto23 марта, 10:40 • 14202 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto23 марта, 11:05 • 33303 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 28342 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов14:11 • 15203 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы15:00 • 13762 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto18:21 • 3644 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы15:00 • 13830 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов14:11 • 15267 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 22411 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 28406 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Густаво Петро
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Турция
Израиль
Реклама
УНН Lite
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto18:36 • 1156 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto14:50 • 6870 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 61067 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 62228 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 60233 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Lockheed C-130 Hercules

Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт

Киев • УНН

 • 4130 просмотра

Сергей Куюн опроверг слухи о нехватке горючего в апреле. Сейчас уже зарезервировано 40% необходимых объемов, а поставки идут по графику.

Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт

Дефицита дизельного топлива сейчас нет и не ожидается. Контрактование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано. Об этом сообщил в Facebook эксперт по топливному рынку, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает УНН.

Никакого дефицита дизтоплива нет и не предвидится. Со ссылкой на Консалтинговую группу А-95 несется о якобы дефиците дизтоплива, которого якобы осталось до конца марта. Заявляю: эти публикации являются результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке 

- написал Куюн. 

Он отметил, что в течение марта объемы поставок происходят на уровне 2025 года, даже есть ожидания формирования определенного запаса на апрель.

Контрактование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано. Неправильная трактовка материала на enkorr, который стал источником информации якобы о дефиците, связана с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены. То есть это топливо будет приобретено, но цена еще не известна. Еще раз. Никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более, очередей за дизелем по 85 гривен почему-то нет 

- добавил Куюн. 

Контекст 

Издание Reuters со ссылкой на аналитиков Enkorr сообщало, что в Украине достаточно дизельного топлива на март, но апрель остается неопределенным. 

Украинский рынок дизельного топлива обеспечен до конца марта, а ежедневный импорт вырос на 3% до почти 17 тыс. метрических тонн, но поставки на апрель являются неопределенными из-за роста цен 

- писало издание. 

Издание добавило, что при нынешних темпах импорта, ежемесячный объем может достичь 522 000 тонн в марте, что почти равно объему марта 2025 года.

В отчете говорится, что в апреле нет ясности относительно ситуации, поскольку поставщики откладывали решение до последнего момента 

- отмечает издание. 

Однако, в отчете Enkorr вообще не говорилось о неопределенности поставок на апрель месяц. 

По словам импортеров, до конца месяца рынок обеспечен топливом. Несмотря на общий топливный кризис, среднесуточная поставка топлива за 15 дней марта выросла на 3% по сравнению с февралем и составила 16,8 тыс. т. При сохранении темпов импорта месячный показатель может достичь 522 тыс. т, что не хуже прошлогоднего уровня (516,9 тыс. т). На рынке все меньше говорят об объемах и все больше - о премиях поставщиков, которые тянут до последнего, чтобы не проиграть 

Напомним 

Мировые цены на нефть упали после заявления Трампа о пятидневной паузе в атаках на Иран. Эксперт прогнозирует стабилизацию стоимости бензина без удешевления.

