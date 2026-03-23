Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт

Дефицита дизельного топлива сейчас нет и не ожидается. Контрактование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано. Об этом сообщил в Facebook эксперт по топливному рынку, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает УНН.

Никакого дефицита дизтоплива нет и не предвидится. Со ссылкой на Консалтинговую группу А-95 несется о якобы дефиците дизтоплива, которого якобы осталось до конца марта. Заявляю: эти публикации являются результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке

Он отметил, что в течение марта объемы поставок происходят на уровне 2025 года, даже есть ожидания формирования определенного запаса на апрель.

Контрактование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано. Неправильная трактовка материала на enkorr, который стал источником информации якобы о дефиците, связана с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены. То есть это топливо будет приобретено, но цена еще не известна. Еще раз. Никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более, очередей за дизелем по 85 гривен почему-то нет

Издание Reuters со ссылкой на аналитиков Enkorr сообщало, что в Украине достаточно дизельного топлива на март, но апрель остается неопределенным.

Издание добавило, что при нынешних темпах импорта, ежемесячный объем может достичь 522 000 тонн в марте, что почти равно объему марта 2025 года.

Однако, в отчете Enkorr вообще не говорилось о неопределенности поставок на апрель месяц.

По словам импортеров, до конца месяца рынок обеспечен топливом. Несмотря на общий топливный кризис, среднесуточная поставка топлива за 15 дней марта выросла на 3% по сравнению с февралем и составила 16,8 тыс. т. При сохранении темпов импорта месячный показатель может достичь 522 тыс. т, что не хуже прошлогоднего уровня (516,9 тыс. т). На рынке все меньше говорят об объемах и все больше - о премиях поставщиков, которые тянут до последнего, чтобы не проиграть