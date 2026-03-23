Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт

Дефіциту дизельного палива наразі немає і не очікується. Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано. Про це повідомив у Facebook експерт з паливного ринку, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передає УНН.

Ніякого дефіциту дизпального немає і не передбачається. З посиланням на Консалтингову групу А-95 несеться про начебто дефіцит дизпального, якого начебто лишилось до кінця березня. Заявляю: ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку

Він зазначив, що протягом березня обсяги постачання відбуваються на рівні 2025 року, навіть є очікування формування певного запасу на квітень.

Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано. Неправильне трактування матеріалу на enkorr, який став джерелом інформації начебто про дефіцит, пов'язано з тим, що решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще не відома. Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 гривень чомусь немає

Видання Reuters з посиланням на аналітиків Enkorr повідомляло, що в Україні достатньо дизельного палива на березень, але квітень залишається невизначеним.

Український ринок дизельного палива забезпечено до кінця березня, а щоденний імпорт зріс на 3% до майже 17 тис. метричних тонн, але поставки на квітень є невизначеними через зростання цін

Видання додало, що за нинішніх темпів імпорту, щомісячний обсяг може досягти 522 000 тонн у березні, що майже дорівнює обсягу березня 2025 року.

Однак, у звіті Enkorr взагалі не йшлося про невизначеність поставок на квітень місяць.

Зі слів імпортерів, до кінця місяця ринок забезпечений пальним. Попри загальну паливну кризу, середньодобове постачання пального за 15 днів березня зросло на 3% порівняно з лютим і становило 16,8 тис. т. При збереженні темпів імпорту місячний показник може досягти 522 тис. т, що не гірше від минулорічного рівня (516,9 тис. т). На ринку все менше говорять про обсяги і все більше - про премії постачальників, які тягнуть до останнього, щоб не програти