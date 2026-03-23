ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
0.6м/с
74%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Литва
Реклама
УНН Lite
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 12742 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 17260 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 15610 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 65316 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 66063 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Фільм
Серіали

Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт

Київ • УНН

 • 30286 перегляди

Сергій Куюн спростував чутки про нестачу пального у квітні. Наразі вже зарезервовано 40% необхідних обсягів, а постачання йде за графіком.

Дефіциту дизельного палива наразі немає і не очікується. Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано. Про це повідомив у Facebook експерт з паливного ринку, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передає УНН.

Ніякого дефіциту дизпального немає і не передбачається. З посиланням на Консалтингову групу А-95 несеться про начебто дефіцит дизпального, якого начебто лишилось до кінця березня. Заявляю: ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку 

- написав Куюн. 

Він зазначив, що протягом березня обсяги постачання відбуваються на рівні 2025 року, навіть є очікування формування певного запасу на квітень.

Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано. Неправильне трактування матеріалу на enkorr, який став джерелом інформації начебто про дефіцит, пов'язано з тим, що решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще не відома. Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 гривень чомусь немає 

- додав Куюн. 

Контекст 

Видання Reuters з посиланням на аналітиків Enkorr повідомляло, що в Україні достатньо дизельного палива на березень, але квітень залишається невизначеним. 

Український ринок дизельного палива забезпечено до кінця березня, а щоденний імпорт зріс на 3% до майже 17 тис. метричних тонн, але поставки на квітень є невизначеними через зростання цін 

- писало видання. 

Видання додало, що за нинішніх темпів імпорту, щомісячний обсяг може досягти 522 000 тонн у березні, що майже дорівнює обсягу березня 2025 року.

У звіті йдеться, що у квітні немає ясності щодо ситуації, оскільки постачальники відкладали рішення до останнього моменту 

- зазначає видання. 

Однак, у звіті Enkorr взагалі не йшлося про невизначеність поставок на квітень місяць. 

Зі слів імпортерів, до кінця місяця ринок забезпечений пальним. Попри загальну паливну кризу, середньодобове постачання пального за 15 днів березня зросло на 3% порівняно з лютим і становило 16,8 тис. т. При збереженні темпів імпорту місячний показник може досягти 522 тис. т, що не гірше від минулорічного рівня (516,9 тис. т). На ринку все менше говорять про обсяги і все більше - про премії постачальників, які тягнуть до останнього, щоб не програти 

Нагадаємо 

Світові ціни на нафту впали після заяви Трампа про п’ятиденну паузу в атаках на Іран. Експерт прогнозує стабілізацію вартості бензину без здешевлення.

Павло Башинський

Економіка
Енергетика
Reuters
Дональд Трамп
Україна
Іран