Китай резко сократил поставки чипов в рф из-за санкций США 2 часа назад • 14461 просмотра

Байден делегировал полномочия по закону о поддержке Украины Министру финансов и Государственному секретарю США 2 часа назад • 16832 просмотра

Чтобы гарантировать запланированный рост ВВП Украине, нужно еще 4,5 миллиона работников - Минэкономики 5 часов назад • 16093 просмотра

В сентябре миссия МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины 7 часов назад • 16892 просмотра