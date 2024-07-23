Киев • УНН
DeepState: на передовой вражеские войска осуществили продвижение в трех населенных пунктах: в Песчаном, неподалеку Пантелеймоновки и Никольского.
Напомним
По информации от Генштаба, наибольшую активность захватчики проявили на Покровском направлении. Следовательно, враг 38 раз пытался атаковать неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Ивановка, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское.
DeepState: окупанти просунулися на кількох ділянках фронту на Донеччині21 июля 2024, 23:57 • 30168 просмотров