На передовой захватчики продвинулись в Нью-Йорке, Железном, возле Пантелеймоновки и Калиновки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся в Нью-Йорке, Железном, возле Пантелеймоновки и Калиновки - DeepState.

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По информации от Генштаба, наибольшую активность войска террористов проявили сегодня на Покровском направлении. Поэтому с начала суток противник 27 раз пытался атаковать в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое и Уманское.

DeepState: на фронте захватчики продвинулись в Калиновке и Железном