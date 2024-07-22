Киев • УНН
По DeepState, захватчики продвинулись в Нью-Йорке, Железном, возле Пантелеймоновки и Калиновки.
На передовой захватчики продвинулись в Нью-Йорке, Железном, возле Пантелеймоновки и Калиновки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Нью-Йорке, Железном, возле Пантелеймоновки и Калиновки
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По информации от Генштаба, наибольшую активность войска террористов проявили сегодня на Покровском направлении. Поэтому с начала суток противник 27 раз пытался атаковать в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое и Уманское.
DeepState: на фронте захватчики продвинулись в Калиновке и Железном17 июля 2024, 22:56 • 91215 просмотров