Киев • УНН
По DeepState, российские захватчики осуществили продвижение в Калиновке неподалеку Карловки и в Железном.
На передовой оккупанты продвинулись в Калиновке неподалеку Карловки и в Железном. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Калиновке возле Карловки и в Железном
Напомним
По информации от Генштаба, как и в предыдущие сутки, противник сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении. Поэтому захватчики здесь осуществили 24 попытки вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций.
DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса16 июля 2024, 22:12 • 108561 просмотр