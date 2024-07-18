На передовой оккупанты продвинулись в Калиновке неподалеку Карловки и в Железном. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся в Калиновке возле Карловки и в Железном - DeepState.

Напомним

По информации от Генштаба, как и в предыдущие сутки, противник сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении. Поэтому захватчики здесь осуществили 24 попытки вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций.

DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса