DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса
Киев • УНН
По DeepState, вражеские войска продвинулись вперед в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и вблизи Прогресса, но были отброшены украинскими силами в районе улицы Заводской в поселке Нью-Йорк.
На фронте захватчики продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса. Однако ВСУ отбросили террористов в районе улицы Заводской поселка Нью-Йорк. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса. Противник отброшен в районе улицы Заводской поселка Нью-Йорк
Напомним
По информации от Генштаба, наибольшую активность оккупанты сегодня проявили на Покровском направлении. Вражеские силы 19 раз пытались прорвать оборону Защитников у Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Новоселовки Первой.
Захватчики продвинулись неподалеку Воздвиженки и Роздоловки - DeepState11 июля 2024, 23:06 • 28772 просмотра