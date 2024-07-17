DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса

На фронте захватчики продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса. Однако ВСУ отбросили террористов в районе улицы Заводской поселка Нью-Йорк. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса. Противник отброшен в районе улицы Заводской поселка Нью-Йорк - DeepState

Напомним

По информации от Генштаба, наибольшую активность оккупанты сегодня проявили на Покровском направлении. Вражеские силы 19 раз пытались прорвать оборону Защитников у Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Новоселовки Первой.

Захватчики продвинулись неподалеку Воздвиженки и Роздоловки - DeepState