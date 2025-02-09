DeepState: российские войска продвинулись в трех населенных пунктах в Донецкой области
Киев • УНН
По данным OSINT-проекта DeepState, российские войска достигли успехов возле Запорожья, Зеленовки и в Андреевке. Информация о продвижении врага появилась на интерактивной карте 9 февраля.
российские войска продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на интерактивную он-лайн карту OSINT-проекта DeepState в Telegram.
Детали
В воскресенье 09 февраля в 00:47 аналитики DeepState обновили карту боевых действий и сообщили об успехах врага на Донетчине.
Враг продвинулся возле Запорожья, Зеленовки и в Андреевке
За сутки на фронте произошло 125 боев, почти половина на Покровском направлении - Генштаб ВСУ08.02.25, 22:05 • 12134 просмотра