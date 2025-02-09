DeepState: російські війська просунулися в трьох населених пунктах на Донеччині
Київ • УНН
За даними OSINT-проєкту DeepState, російські війська досягли успіхів біля Запоріжжя, Зеленівки та в Андріївці. Інформація про просування ворога з'явилася на інтерактивній мапі 9 лютого.
російські війська просунулися біля кількох населених пунктів у Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на інтерактивну он-лайн мапу OSINT-проєкту DeepState в Telegram.
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У неділю 09 лютого в 00:47 аналітики DeepState оновили мапу бойових дій і повідомили про успіхи ворога на Донеччині.
Ворог просунувся біля Запоріжжя, Зеленівки та в Андріївці
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