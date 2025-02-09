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06:50 • 43722 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 104842 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139587 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198037 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160161 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146018 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122027 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109140 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103419 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157333 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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DeepState: російські війська просунулися в трьох населених пунктах на Донеччині

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За даними OSINT-проєкту DeepState, російські війська досягли успіхів біля Запоріжжя, Зеленівки та в Андріївці. Інформація про просування ворога з'явилася на інтерактивній мапі 9 лютого.

російські війська просунулися біля кількох населених пунктів у Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на інтерактивну он-лайн мапу OSINT-проєкту DeepState в Telegram.  

Деталі

У неділю 09 лютого в 00:47 аналітики DeepState оновили мапу бойових дій і повідомили про успіхи ворога на Донеччині.

Ворог просунувся біля Запоріжжя, Зеленівки та в Андріївці

- йдеться у дописі DeepState.

За добу на фронті відбулося 125 боїв, майже половина на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ08.02.25, 22:05 • 34210 переглядiв

Віта Зеленецька

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