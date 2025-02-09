DeepState: російські війська просунулися в трьох населених пунктах на Донеччині

російські війська просунулися біля кількох населених пунктів у Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на інтерактивну он-лайн мапу OSINT-проєкту DeepState в Telegram.

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У неділю 09 лютого в 00:47 аналітики DeepState оновили мапу бойових дій і повідомили про успіхи ворога на Донеччині.

Ворог просунувся біля Запоріжжя, Зеленівки та в Андріївці - йдеться у дописі DeepState.

За добу на фронті відбулося 125 боїв, майже половина на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ