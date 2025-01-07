Дед с внуком провалились под лед на реке в Черниговской области: поиски продолжаются

В Черниговской области 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, трагедия произошла на глазах очевидцев, которые услышали крики о помощи, но спасти людей не смогли.

Спасатели оперативно организовали поисковую операцию с использованием спецтехники и лодки.

Поиски мужчины и ребенка продолжаются.

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