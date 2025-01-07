Дед с внуком провалились под лед на реке в Черниговской области: поиски продолжаются
Киев • УНН
В Черниговской области 66-летний мужчина и его 7-летний внук провалились под лед на реке Снов. Очевидцы услышали крики о помощи, но спасти их не смогли, спасатели продолжают поиски.
В Черниговской области 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС, трагедия произошла на глазах очевидцев, которые услышали крики о помощи, но спасти людей не смогли.
Спасатели оперативно организовали поисковую операцию с использованием спецтехники и лодки.
Поиски мужчины и ребенка продолжаются.
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