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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

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Дед с внуком провалились под лед на реке в Черниговской области: поиски продолжаются

Дед с внуком провалились под лед на реке в Черниговской области: поиски продолжаются

Киев  •  УНН

 • 6205 просмотра

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В Черниговской области 66-летний мужчина и его 7-летний внук провалились под лед на реке Снов. Очевидцы услышали крики о помощи, но спасти их не смогли, спасатели продолжают поиски.

В Черниговской области 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, трагедия произошла на глазах очевидцев, которые услышали крики о помощи, но спасти людей не смогли.

Спасатели оперативно организовали поисковую операцию с использованием спецтехники и лодки.

Поиски мужчины и ребенка продолжаются.

На Полтавщине три рыбака провалились под лед, один из них - погиб2 февр. 2024, 14:17 • 22224 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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