Дід з онуком провалилися під лід на річці у Чернігівській області: пошуки тривають

У Чернігівській області 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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За даними ДСНС, трагедія сталася на очах очевидців, які почули крики про допомогу, але врятувати людей не змогли.

Рятувальники оперативно організували пошукову операцію з використанням спецтехніки та човна.

Пошуки чоловіка та дитини тривають.

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