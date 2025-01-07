Дід з онуком провалилися під лід на річці у Чернігівській області: пошуки тривають
Київ • УНН
У Чернігівській області 66-річний чоловік та його 7-річний онук провалилися під лід на річці Снов. Очевидці почули крики про допомогу, але врятувати їх не змогли, рятувальники продовжують пошуки.
У Чернігівській області 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними ДСНС, трагедія сталася на очах очевидців, які почули крики про допомогу, але врятувати людей не змогли.
Рятувальники оперативно організували пошукову операцію з використанням спецтехніки та човна.
Пошуки чоловіка та дитини тривають.
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