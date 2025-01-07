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Дід з онуком провалилися під лід на річці у Чернігівській області: пошуки тривають

Київ • УНН

 • 23747 перегляди

У Чернігівській області 66-річний чоловік та його 7-річний онук провалилися під лід на річці Снов. Очевидці почули крики про допомогу, але врятувати їх не змогли, рятувальники продовжують пошуки.

У Чернігівській області 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, трагедія сталася на очах очевидців, які почули крики про допомогу, але врятувати людей не змогли.

Рятувальники оперативно організували пошукову операцію з використанням спецтехніки та човна.

Пошуки чоловіка та дитини тривають.

На Полтавщині троє рибалок провалились під лід, один з них - загинув02.02.24, 16:17 • 22336 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
ukrainaУкраїна
chernihivЧернігів

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