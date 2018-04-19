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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дебютант НХЛ ХК "Вегас" стал первым четвертьфиналистом плей-офф Кубка Стэнли

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. “Вегас Голден Найтс” стал первой командой в истории НХЛ, которая выиграла в дебютном сезоне серию розыгрыша Кубка Стэнли за четыре поединка, информирует УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Дебютант НХЛ ХК "Вегас" стал первым четвертьфиналистом плей-офф Кубка Стэнли

На арене “Стейплс Центр” в Лос-Анджелесе “Голден Найтс” одержали победу со счетом 1:0 над “Лос-Анджелес Кингз” в четвертом матче первого раунда плей-офф.

“Кингз” владели инициативой в начале матча, перебрасывали “Вегас” восемь к одному в первые семь с половиной минут. А “Голден Найтс” выстояли благодаря Флери и полевым игрокам, которые ловили шайбу на себя, а победную шайбу забросил Брейден Мак-Неббу.

Примечательно, что “Вегас” стал второй командой лиги, которая сумела за четыре встречи выиграть первую в своей истории серию плей-офф. В 1970 году это удалось “Питтсбург Пингвинз”.

Кроме того добавим, во втором раунде “Вегас” встретится либо с “Сан-Хосе Шаркс”, или “Анахайм Дакс”.

Украинские Национальные Новости

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