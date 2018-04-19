Дебютант НХЛ ХК "Вегас" став першим чвертьфіналістом плей-оф Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. “Вегас Голден Найтс” став першою командою в історії НХЛ, яка виграла в дебютному сезоні серію розіграшу Кубка Стенлі за чотири поєдинки, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
На арені “Стейплс Центр” в Лос-Анджелесі “Голден Найтс” здобули перемогу з рахунком 1:0 над “Лос-Анджелес Кінгз” в четвертому матчі першого раунду плей-оф.
“Кінгз” володіли ініціативою на початку матчу, перекидали “Вегас” вісім до одного в перші сім з половиною хвилин. Натомість “Голден Найтс” вистояли завдяки Флері і польовим гравцям, які ловили шайбу на себе, а переможну шайбу закинув Брейден Мак-Небб.
Примітно, що “Вегас” став другою командою Ліги, яка зуміла за чотири зустрічі виграти першу в своїй історії серію плей-оф. У 1970 році це вдалося “Піттсбург Пінгвінз”.
Окрім того додамо, в другому раунді “Вегас” зустрінеться або з “Сан-Хосе Шаркс”, або з “Анахайм Дакс”.