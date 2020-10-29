Дебют натурализованного украинца не спас "Будивельник" от поражения в Суперлиге

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КИЕВ. 29 октября. УНН. В едином поединке игрового дня украинской Суперлиги по баскетболу "Николаев" гостил у "Будивельника", передает корреспондент УНН.

Старт встречи прошел под диктовку хозяев паркета, которые повели с результатом 16:4. В этом промежутке дважды свои проходы реализовал новичок “Будивельника” — натурализованный украинец Стивен Буррт, который проводил первую игру в чемпионате Украины после 2012 года.

После второй четверти преимущество “Будивельника” стало удивительно малым — 38:36. Под конец противостояния в игру столичной команды удалась усталость, ведь они сегодня из-за коронавируса потеряли трех игроков, а также в лазарете находится американец Джонсон. В результате победа “Николаева” — 74:68.

У победителей 18 очков набрал Омоера, 15 добавил Эдж. У “Будивельника” 18 у Томаса, 15 очков при 7 передачах и 7 потерях в Буртт, который проходит “трай-аут” в составе киевлян.

Примечательно, что в свое время ныне 36-летний Буртт выступал в составе сборной Украины на Евробаскете-2011.

Добавим, что у команд стало по 1 победе при 4 поражениях в сезоне.

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