Дебют натуралізованого українця не врятував "Будівельник" від поразки в Суперлізі

Старт зустрічі пройшов під диктовку господарів паркету, які повели з результатом 16:4. У цьому проміжку двічі свої проходи реалізував новачок “Будівельника” — натуралізований українець Стівен Буррт, який проводив першу гру в чемпіонаті України після 2012 року.

Після другої чверті перевага “Будівельника” стала напрочуд малою — 38:36. Під кінець протистояння у гру столичної команди вдалася втома, адже вони сьогодні через коронавірус втратили трьох гравців, а також у лазареті перебуває американець Джонсон. Як наслідок перемога “Миколаєва” — 74:68.

У переможців 18 очок набрав Омоера, 15 додав Едж. У “Будівельників” 18 у Томаса, 15 очок при 7 передачах і 7 втратах у Буртта, який проходить “трай-аут” у складі киян.

Примітно, що свого часу нині 36-річний Буртт виступав у складі збірної України на Євробаскеті-2011.

Додамо, що у команд стало по 1 перемозі при 4 поразках в сезоні.