Где сегодня брать зонт - прогноз синоптиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Дожди будут идти сегодня на большинстве территории Украины, кроме западных областей. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 13 апреля в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь, в восточных, ночью и в южных, Кировоградской и Днепроперовской областях умеренный дождь. На западе страны ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла (в Карпатах около 0°); днем 10-15° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня небольшой дождь. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.