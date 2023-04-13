Где сегодня брать зонт - прогноз синоптиков

Детали

По прогнозу синоптиков, 13 апреля в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь, в восточных, ночью и в южных, Кировоградской и Днепроперовской областях умеренный дождь. На западе страны ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла (в Карпатах около 0°); днем 10-15° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня небольшой дождь. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.