Де сьогодні брати парасольку - прогноз синоптиків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Дощитиме сьогодні на більшості території України, окрім західних областей. Про це повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 13 квітня в Україні, окрім західних областей, невеликий дощ, у східних, вночі і у південних, Кіровоградській та Дніпроперовській областях помірний дощ. На заході країни вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла (в Карпатах близько 0°); вдень 10-15° тепла.
Погода у столичному регіоні
У Київській області сьогодні невеликий дощ. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.