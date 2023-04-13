Де сьогодні брати парасольку - прогноз синоптиків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Дощитиме сьогодні на більшості території України, окрім західних областей. Про це повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 13 квітня в Україні, окрім західних областей, невеликий дощ, у східних, вночі і у південних, Кіровоградській та Дніпроперовській областях помірний дощ. На заході країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла (в Карпатах близько 0°); вдень 10-15° тепла.

Погода у столичному регіоні

У Київській області сьогодні невеликий дощ. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

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