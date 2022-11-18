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"Где ракета, которую С-300 должна была бы сбить?" - эксперт дал предположение, почему в заявлениях стран НАТО ни слова о российской ракете на территории Польши

"Где ракета, которую С-300 должна была бы сбить?" - эксперт дал предположение, почему в заявлениях стран НАТО ни слова о российской ракете на территории Польши

Киев • УНН

 • 1031005 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Заявление от стран НАТО о попадании на территорию Польши украинской ракеты и ни слова о российской ракете можно объяснить тем, что Запад до сих пор пытается дать шанс россии выйти из войны. Такое мнение в комментарии УНН высказал заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Цитата

«Я не думаю, что нужно отвергать заявления, сделанные в Польше, США и других странах НАТО, что там найдены обломки ракеты С-300. Возможно, ее действительно нашли, здесь нет никаких причин, чтобы не доверять. Но если так, то трудно представить другой вариант, кроме как работу противовоздушной обороны Украины. Ударные варианты С-300, которыми россияне стреляют, например, по Запорожью, имеют дальность 70 км, и непонятно, откуда бы они могли запустить такую ​​ракету. Но тут сразу же возникает вопрос: а где ракета, которую С-300 должна была бы сбить? Возможно, нужно дождаться результатов расследования. Заявили, что они будут обнародованы, и там нет никакой тайны. Варианта, чтобы украинская противовоздушная ракета залетела на территорию Польши, а ракета, которую она должна была бы сбить, не залетела, здесь трудно представить», – рассказал Ижак.

Детали

Эксперт предполагает, что и для россии эта ситуация неприятна, и они бы хотели замять ее.

«Потому что когда событие "приятно", они об этом говорят. К примеру, как с ударами по Киеву. Сейчас такого нет. Предполагаю, что россия не хотела бы дальнейшего обострения, по крайней мере, большинство российского руководства. С другой стороны, мы видим, что в заявлениях стран НАТО нет страха, но они не хотят идти на эскалацию. Мне кажется, что даже если там обнаружили российскую ракету, они не считают, что эта атака была сознательной и целенаправленной, а воспринимают это как случайность. Возможно, это и не случайность, но дальше мы уже будем говорить о разных конспирологических версиях, которые пока не подтверждаются фактами», – отметил Ижак.

По словам эксперта, похоже, что сейчас в российском руководстве происходит сложный процесс выбора между постепенным выходом из войны и освобождением территории и усилением конфронтации.

«Я не исключаю того, что со стороны НАТО есть такое настроение - не создавать никаких поводов для дальнейшей эскалации, чтобы дать россии возможность выйти из войны, потому что данную ситуацию они не считают опасной. Я только так могу объяснить все эти непонятные заявления об украинской ракете и ни слова о российской ракете», – считает Ижак.

Относительно Украины, эксперт не считает, что эти заявления как-то повлияют на позицию нашего государства и на оказание военной помощи. “Рамштайн-7”, по крайней мере, показал, что Украину и дальше готовы поддерживать.

«Все заявили, что никакой вины Украины в этом нет, и что Украина защищается от российских нападений, просто случаются определенные ошибки. Я думаю, наоборот, можно задавать вопросы, если система С-300 неправильно сработала и возникли нежелательные последствия, то нужно заменить систему С-300 ракетами, не имеющими таких проблем. Прежде всего, это Patriot. Здесь даже можно увидеть лучший вариант аргументации», – считает эксперт.

Напомним

Польша 15 ноября заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

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