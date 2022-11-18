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"Де ракета, яку С-300 мала би збити?" - експерт дав припущення, чому в заявах країн НАТО ні слова про російську ракету на території Польщі

"Де ракета, яку С-300 мала би збити?" - експерт дав припущення, чому в заявах країн НАТО ні слова про російську ракету на території Польщі

Київ • УНН

 • 1031011 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Заяву від країн НАТО про потрапляння на територію Польщі української ракети та жодного слова про російську ракету можна пояснити тим, що Захід досі намагається дати шанс росії вийти з війни. Таку думку в коментарі УНН висловив завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Цитата

«Я не думаю, що треба відкидати заяви, які зроблені в Польщі, США та в інших країнах НАТО, що там знайдені уламки ракети С-300. Можливо, її дійсно знайшли, тут немає жодних причин, щоб не довіряти. Та якщо це так, то важко уявити інший варіант, окрім як роботу протиповітряної оборони України. Ударні варіанти С-300, якими росіяни стріляють, наприклад, по Запоріжжю, мають дальність 70 км, і не зрозуміло, звідки б вони могли запустити таку ракету. Але тут відразу ж виникає питання: а де ракета, яку С-300 мала би збити? Можливо, просто треба дочекатися результатів розслідування. Заявили, що вони будуть оприлюднені, і там немає жодної таємниці. Варіанту, щоб українська протиповітряна ракета залетіла на територію Польщі, а ракета, яку вона мала б збити, не залетіла, тут важко уявити», – розповів Їжак.

Деталі

Експерт припускає, що і для росії ця ситуація неприємна, і вони б хотіли зам’яти її.

«Тому що коли подія "приємна", вони про це говорять. Наприклад, як з ударами по Києву. Зараз же такого немає. Припускаю, що росія не хотіла б подальшого загострення, принаймні, більшість російського керівництва. А з іншого боку, ми бачимо, що в заявах країн НАТО немає страху, але вони не хочуть йти на ескалацію. Мені здається, що навіть якщо там виявили російську ракету, вони не вважають, що ця атака була свідомою і цілеспрямованою, а сприймають це як випадковість. Можливо, це і не випадковість, але далі ми вже будемо говорити про різні конспірологічні версії, які наразі не підтверджуються фактами», – зазначив Їжак.

Зі слів експерта, схоже на те, що зараз в російському керівництві відбувається складний процес вибору між поступовим виходом із війни і звільненням території та посиленням конфронтації.

«Я не виключаю того, що з боку НАТО є такий настрій - не створювати жодних приводів для подальшої ескалації, щоб дати росії можливість вийти з війни, бо дану ситуацію вони не вважають небезпечною. Я тільки так можу пояснити всі ці незрозумілі заяви про українську ракету і жодного слова про російську ракету», – вважає Їжак.

Щодо України, то експерт не вважає, що ці заяви якось вплинуть на позицію нашої держави та на надання військової допомоги. “Рамштайн-7”, принаймні, показав, що Україну і далі готові підтримувати.

«Всі заявили, що жодної вини України в цьому немає і що Україна захищається від російських нападів, просто трапляються певні помилки. Я думаю, навпаки, можна ставити питання, якщо система С-300 неправильно спрацювала і виникли небажані наслідки, то треба замінити систему С-300 ракетами, які не мають таких проблем. Перш за все, це Patriot. Тут навіть можна побачити кращий варіант аргументації», – вважає експерт.

Нагадаємо

Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

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