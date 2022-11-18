"Де ракета, яку С-300 мала би збити?" - експерт дав припущення, чому в заявах країн НАТО ні слова про російську ракету на території Польщі

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«Я не думаю, що треба відкидати заяви, які зроблені в Польщі, США та в інших країнах НАТО, що там знайдені уламки ракети С-300. Можливо, її дійсно знайшли, тут немає жодних причин, щоб не довіряти. Та якщо це так, то важко уявити інший варіант, окрім як роботу протиповітряної оборони України. Ударні варіанти С-300, якими росіяни стріляють, наприклад, по Запоріжжю, мають дальність 70 км, і не зрозуміло, звідки б вони могли запустити таку ракету. Але тут відразу ж виникає питання: а де ракета, яку С-300 мала би збити? Можливо, просто треба дочекатися результатів розслідування. Заявили, що вони будуть оприлюднені, і там немає жодної таємниці. Варіанту, щоб українська протиповітряна ракета залетіла на територію Польщі, а ракета, яку вона мала б збити, не залетіла, тут важко уявити», – розповів Їжак.

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Експерт припускає, що і для росії ця ситуація неприємна, і вони б хотіли зам’яти її.

«Тому що коли подія "приємна", вони про це говорять. Наприклад, як з ударами по Києву. Зараз же такого немає. Припускаю, що росія не хотіла б подальшого загострення, принаймні, більшість російського керівництва. А з іншого боку, ми бачимо, що в заявах країн НАТО немає страху, але вони не хочуть йти на ескалацію. Мені здається, що навіть якщо там виявили російську ракету, вони не вважають, що ця атака була свідомою і цілеспрямованою, а сприймають це як випадковість. Можливо, це і не випадковість, але далі ми вже будемо говорити про різні конспірологічні версії, які наразі не підтверджуються фактами», – зазначив Їжак.

Зі слів експерта, схоже на те, що зараз в російському керівництві відбувається складний процес вибору між поступовим виходом із війни і звільненням території та посиленням конфронтації.

«Я не виключаю того, що з боку НАТО є такий настрій - не створювати жодних приводів для подальшої ескалації, щоб дати росії можливість вийти з війни, бо дану ситуацію вони не вважають небезпечною. Я тільки так можу пояснити всі ці незрозумілі заяви про українську ракету і жодного слова про російську ракету», – вважає Їжак.

Щодо України, то експерт не вважає, що ці заяви якось вплинуть на позицію нашої держави та на надання військової допомоги. “Рамштайн-7”, принаймні, показав, що Україну і далі готові підтримувати.

«Всі заявили, що жодної вини України в цьому немає і що Україна захищається від російських нападів, просто трапляються певні помилки. Я думаю, навпаки, можна ставити питання, якщо система С-300 неправильно спрацювала і виникли небажані наслідки, то треба замінити систему С-300 ракетами, які не мають таких проблем. Перш за все, це Patriot. Тут навіть можна побачити кращий варіант аргументації», – вважає експерт.

Нагадаємо

Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".