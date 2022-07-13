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Распространение заявлений, что ГБР уничтожило материалы резонансных дел: открыто производство

Распространение заявлений, что ГБР уничтожило материалы резонансных дел: открыто производство

Киев • УНН

 • 133620 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. ГБР открыло уголовное производство из-за распространения информации о якобы уничтожении сотрудниками Бюро материалов резонансных уголовных дел, в частности, относительно "Харьковских соглашений", разгона Майдана и "угольного дела", передает УНН.

Цитата

"Во время российской военной агрессии против Украины некоторые деятели занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию о работе правоохранительной системы государства. В частности, пробуют дестабилизировать работу Государственного бюро расследований. Для этого в информационное поле вбрасывается недостоверная информация о якобы уничтожении Бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств", - говорится в сообщении.

Детали 

ГБР отмечает, что все уголовные производства, в том числе резонансные и важные (относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольное дело" и другие), расследуются в полном соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки.

В начале горячей фазы войны россии против Украины Государственное бюро расследований, как и другие правоохранительные органы, уничтожило лишь те отдельные материальные носители секретной информации, относительно которых были соответствующие законодательные требования, регламентированные "Порядком организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях".

Согласование прокуроров для уничтожения таких документов требуется только в условиях мирного времени, тогда как уничтожение секретной информации в условиях военного положения этого не предусматривает.

"Цель таких сообщений - дискредитировать Бюро в условиях военного времени и разбалансировать всю правоохранительную систему, а также вывести из-под ответственности отдельных чиновников и чиновников, совершивших незаконные действия или бездействие. Призываем журналистов не вестись на информационные манипуляции "деятелей" и не распространять непроверенную и манипулятивную информацию", - резюмировали в структуре. 

Дополнение

Государственное бюро расследований сообщило, что некоторые СМИ распространили информацию о якобы уничтожении ГБР в начале полномасштабного вторжения россии ряда резонансных дел. В структуре опубликовали опровержение информации. 

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